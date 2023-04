Gestolen auto, drugs en rijden onder invloed

Op zaterdag 8 april 2023 om 1.00 uur zien agenten een auto rijden op de Mr. van Coothstraat. Ze herkennen de auto omdat daar de laatste tijd veel van de hun bekende crimineeltjes in gezien zijn. Maar ze weten ook dat de eigenaar zijn auto heeft uitgeleend en hem niet terugkreeg. Hij heeft uiteindelijk aangifte gedaan.

Achtervolging

Op het moment dat ze de auto zien rijden gaat die er direct zonder licht vandoor. Na een paar straten stopt de auto en rent de bestuurder weg. De agenten achtervolgen hem en krijgen hem te pakken. Bij het terug lopen merken ze dat de verdachte, een 26-jarige man zonder bekende vaste woon- of verblijfplaats, bijna onwel wordt. Dat herkennen ze omdat het vaak gebeurt bij mensen die drugs gebruikt hebben en een zware inspanning moeten leveren, in dit geval sprinten. Ze verdenken hem dus dat hij drugs gebruikt heeft en nemen een indicatieve speekseltest van hem af. Het vermoeden klopt. Aan het bureau wordt later om die reden bloed van hem afgenomen.

Drugs

De verdachte geeft aan geen sleutel van de auto te hebben. Aan het bureau loopt de verdachte plotsklaps moeizaam. Het vermoeden rijst dat hij iets in zijn ondergoed heeft verstopt. Met toestemming van de hulpofficier van justitie wordt de verdachte aan zijn lichaam onderzocht. Dan valt de autosleutel uit zijn bilnaad. In zijn fouillering wordt harddrugs aangetroffen en de auto wordt ook onderzocht. Ook daar liggen zakken drugs in en apparatuur die dealers vaak bij zich hebben zoals plastic zakjes en een weegschaal. Ook ligt er een hakbijl in de auto. Reden genoeg om deze verdachte voor de zoveelste keer voor de nacht in te sluiten en een onderzoek te starten.