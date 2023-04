Uitsupporters misdragen zich bij FC Eindhoven – PEC Zwolle

Het was ook tijdens de wedstrijd al onrustig in het stadion. Daar ontstond in het uitvak onrust en dat leidde al tot een enkele onderlinge vechtpartij. Na afloop van de wedstrijd zocht een groep van zo’n veertig uitsupporters nadrukkelijk de confrontatie.

Deze groep liep in eerste instantie bij het verlaten van het stadion niet naar de gereedstaande bussen, maar in de richting van een nabijgelegen hockeyveld. Daar waren een aantal jongeren aan het voetballen. De groep bedreigde hen en er zijn ook enkele klappen uitgedeeld. Dat leidde in ieder geval bij één jongen tot verwondingen aan het gezicht.

Confrontatie

Door ingrijpen van de politie werd de groep supporters terug in de richting van de bussen gedwongen. Dat verliep niet makkelijk: door de groep werd de confrontatie met de politie gezocht. Daarbij werd met stenen, straatmeubilair en volle blikken bier richting collega’s gegooid. Ook waren er opnieuw diverse vechtpartijtjes tussen de supporters onderling. Op de Bram Venemalaan is een linie gevormd door de politie, waarna de groep langzaam in de richting van de bussen werd gedwongen. Een uur na afloop van de wedstrijd zaten zij uiteindelijk weer in de bussen en konden deze vertrekken.

Door de politie is geweld gebruikt. Daarbij zijn klappen uitgedeeld met de wapenstok en ook de politiehond is ingezet. Eén van de supporters werd daarbij in zijn been gebeten. Zijn medesupporters wisten hem echter te bevrijden en hij wist te ontkomen. Het is daarmee onbekend gebleven wat zijn letsel was. Bij de inzet werden verschillende collega’s geraakt door gegooide voorwerpen, maar niemand raakte gewond.

Getuigenoproep

Uiteraard wordt dit geweld niet getolereerd. Er is vrijdagavond uiteindelijk één aanhouding verricht. De nadruk van onze inzet lag eerst en vooral op het herstellen van de openbare orde rond het stadion. We zijn echter wel een onderzoek gestart om de verantwoordelijken alsnog op te sporen.

We vragen daarbij iedereen die iets gezien heeft of mogelijk iets weet dat met deze incidenten te maken heeft, contact met ons op te nemen via onderstaande mogelijkheden.

Beelden

We kunnen ons ook voorstellen dat er mensen zijn die beelden hebben gemaakt van de ongeregeldheden. Ook die beelden zouden we graag krijgen voor het verdere onderzoek. Beelden delen kan via het meldformulier bij dit bericht.

We hebben contact met verschillende jongeren die op het nabijgelegen hockeyveld belaagd werden door de groep. We weten echter niet of we alle slachtoffers in beeld hebben en of er mogelijk ook nog anderen gewond zijn geraakt. Hierbij ook de dringende oproep aan hen om zich bij ons te melden. Wij horen graag hun verhaal en willen indien mogelijk een aangifte opnemen.

Bestuurlijke rapportage

Van de verstoring van de openbare orde en onze inzet wordt zoals te doen gebruikelijk een bestuurlijke rapportage opgemaakt. Deze wordt gedeeld met de gemeente Eindhoven. In gezamenlijkheid wordt gekeken naar passende maatregelen om dergelijke situaties in de toekomst te vermijden.