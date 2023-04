Getuigen van ernstige mishandeling gezocht

Na een ruzie tussen de man en de vrouw, heeft hij haar meerdere malen mishandeld. De vrouw is rond 19:00 uur de woning uit gevlucht. Omstanders zagen de gewonde vrouw lopen, hebben haar opgevangen en de politie gebeld. Het slachtoffer is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht om behandeld te worden aan haar verwondingen.

Uw informatie helpt

De politie is op zoek naar de dader. Was u getuige van de mishandeling? Of heeft u andere informatie die het onderzoek naar de mishandeling kan helpen? Neem dan contact op door te bellen met 0900 8844. Liever anoniem blijven? Bel Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.