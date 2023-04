Getuigen van steekincident gezocht

Het slachtoffer en de verdachte kennen elkaar en kregen ruzie op straat, nadat de verdachte bij het slachtoffer had aangebeld. Er ontstond een worsteling en het slachtoffer is gestoken. Hij is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen. De verdachte vluchtte te voet weg, maar is later aangehouden in een woning aan de Noordhoef in Gouda. Het gaat om een 44-jarige man uit Schoonhoven. De politie doet onderzoek en zoekt getuigen.

Uw informatie helpt

Heeft u iets gezien of gehoord in de omgeving van de Groen van Prinsterersingel? Of heeft u wellicht beelden die het onderzoek kunnen helpen? Dan komen wij graag met u in contact. Bel 0900 8844 om uw informatie te delen. Beelden kunt u ook met ons delen via onderstaand formulier. Liever anoniem blijven? Neem contact op met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.