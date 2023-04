Vrouw met verward gedrag loopt op straat met mes

De politie kreeg rond 12.50 uur een melding dat er een vrouw op straat zou lopen met een mes. Volgens omstanders kwam ze verward over. Toen agenten ter plaatse kwamen kregen ze geen contact met de vrouw. In eerste instantie dreigde ze zichzelf iets aan te doen. Vervolgens liep ze met het mes op de agenten af. Daarop hebben de dienders hun stroomstootwapen en pepperspray gebruikt om de vrouw te overmeesteren. Ze is ter plaatse door een ambulance nagekeken en vervolgens overgebracht naar de instelling waar ze verbleef.