Aanhouding in Curaçaose moordonderzoek op rapper ‘Boechi’

Vlaardingen - Het specialistische ‘Team Rechtshulp’ van de Landelijke Recherche heeft een 44-jarige Curaçaose verdachte opgespoord en aangehouden in Vlaardingen. De 44-jarige man werd zaterdag door de Dienst Specialistische Interventie gearresteerd op verdenking van moord op de Nederlandse rapper Ruchendel ‘Boechi’ Windster. Het Openbaar Ministerie op Curacao had aan het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie in Nederland in een verzoek tot rechtshulp om de aanhouding van de verdachte gevraagd. Aan de verdachte zijn beperkingen opgelegd. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.