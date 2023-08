Jongen gewond bij mishandeling in Haarlem

Het slachtoffer werd geschopt en liep letsel op door een scherp voorwerp. De jongen is in de ambulance geholpen en hoefde niet naar het ziekenhuis. Na onderzoek wist de politie een 16-jarige Hoofddorper aan te houden. Zijn rol en betrokkenheid zal worden onderzocht. Ook doet de politie onderzoek naar de andere personen die betrokken waren bij het incident.



Mensen met informatie en / of getuigen kunnen contact opnemen met 0900-8844.



2023164371