Man gewond bij conflict in Haarlem

Het slachtoffer werd bij de ruzie geraakt met een scherp voorwerp in zijn arm. De man is in de ambulance geholpen en hoefde niet naar het ziekenhuis. Een 48-jarige Haarlemmer is als verdachte aangehouden. Deze man is voor onderzoek meegenomen naar het politiebureau.



De politie stelt een onderzoek in. Mensen met informatie en / of getuigen kunnen contact opnemen met 0900-8844.



2023164557