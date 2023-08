Steekincident in Amsterdam-West: één dode en één zwaargewonde

Hulpdiensten worden iets voor 09.00 uur massaal naar de Robert Scottstraat gestuurd na een melding van een heftig incident in een woning. Reanimatie mag helaas niet meer baten voor één van de slachtoffers. Het andere slachtoffer kon ondanks zijn verwondingen ontkomen en naar buiten rennen, waar hij door omstanders is opgevangen en daarna met spoed naar het ziekenhuis kon worden overgebracht. Tegelijkertijd kon de politie een man van 36 jaar aanhouden op verdenking van betrokkenheid bij deze heftige gebeurtenis.

Getuigen en beelden gezocht

Het rechercheonderzoek is in volle gang. Dankzij getuigen weet de politie dat bij deze woning een korte tijd een man met een mes op het balkon heeft gestaan. Mocht u dit hebben gezien, dan horen we dat graag. Heeft u andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Beelden kunnen ook een belangrijke rol spelen bij het onderzoek. Beschikt u over relevant beeldmateriaal? Upload deze dan gemakkelijk via onderstaand tipformulier.

Slachtofferhulp

Dit incident, dat op klaarlichte dag is gebeurd, heeft vanzelfsprekend impact op omstanders en buurtbewoners. Bent u getuige geweest? Of bent u op een andere manier betrokken geweest bij deze heftige gebeurtenis en voelt u de behoefte hierover te praten? Dan staan medewerkers van Slachtofferhulp Nederland voor u klaar. Op hun website kunt u vinden hoe u contact met hen kan opnemen: slachtofferhulp.nl.