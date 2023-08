Overval - Amerstraat - Ridderkerk

Het is iets voor 20.00 uur als de politie een melding krijgt dat er een overval heeft plaatsgevonden. Wanneer de agenten aankomen, treffen zij zeer geschrokken medewerkers en klanten. Twee, vermoedelijk jonge mannen gekleed in donkere hoodies, bedreigden de kassamedewerker met een mes en vuurwapen. Ze wilden geld.

De medewerker opende de kassalade waarop de mannen een greep uit de kassa deden en de supermarkt uit renden in de richting van Beverwaard.

Getuigen

De politie is direct een onderzoek gestart en er zijn camerabeelden veiliggesteld. Heeft u informatie die de politie kan helpen in dit onderzoek, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens. Melden kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem.