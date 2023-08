Tweede aanhouding voor explosie Schiedam

Die zondagavond 2 juli rond 19.00 uur hoorden bewoners een hard knal en was er op de tweede verdieping van de flat aan de Damlaan behoorlijke schade aan een voordeur. De bewoners waren enorm geschrokken. Ambulancepersoneel controleerden de bewoners, die gelukkig niets mankeerden. De politie startte direct een onderzoek, waarbij ook beelden zijn veiliggesteld.



Zwaar vuurwerk gevonden

Na de eerste aanhouding werd maandag 31 juli in de vroege ochtend een tweede aanhouding gedaan, een 17-jarige jongen uit Schiedam. Bij de huiszoeking na zijn aanhouding werden in zijn woning meerdere stuks zwaar vuurwerk gevonden. Het onderzoek gaat verder en het onderzoeksteam sluit meer aanhoudingen niet uit.



Aanpak explosies

Zowel het oplossen als voorkomen van explosies heeft voor de politie topprioriteit. Er wordt met man en macht gewerkt aan de lopende onderzoeken, maar ook aan maatregelen om nieuwe explosies te voorkomen. Daar is de hulp van omwonenden van onmisbare waarde. Ziet u verdacht gedrag, zoals mensen die in nachtelijke uren bij een gevel of portiek hangen of foto’s maken van een pand, bel dan direct 112.