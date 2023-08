Drie aanhoudingen bij drugsactie

De politie kwam in actie omdat ze het vermoeden hadden dat er drugs aanwezig was in de panden. In een achtertuin van een van de naast gelegen woningen werd een 28-jarige Roosendaler aangehouden, hij probeerde door over de schutting te klimmen te vluchten, maar agenten konden hem achterhalen. Een andere verdachte, een 36-jarige Roosendaler, is in zijn woning aangehouden.

Doorzoeking

De woningen zijn onder leiding van de rechter-commissaris doorzocht. Daarbij trof de politie meer dan 45.000 euro aan geld aan en daarnaast werd er drugs gevonden. In totaal zo’n 12 kilogram hennep en ruim een kilo hasj. Ook nam de politie een kostbaar horloge in beslag.

A58

Op de A58 ter hoogte van Wouw werd de derde verdachte aangehouden. De 39-jarige man uit Halsteren reed rond met een kilo hennep en ruim 90 gram hasj in zijn auto. Het drietal is ingesloten. De 28-jarige verdachte heeft hiermee voorwaarden overtreden die de rechter hem in een eerdere strafzaak die tegen hem liep oplegde. Het drietal is vastgezet voor verder onderzoek. Alle drugs, geld, het horloge, een auto en een aantal andere zaken zijn in beslag genomen. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Daarnaast wordt er een bestuurlijke rapportage opgemaakt naar aanleiding daarvan kan de burgemeester besluiten de woningen te sluiten.