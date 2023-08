Drugs, messen en vuurwerk in auto

Agenten zagen dinsdag1 augustus 2023 rond 03.30 uur op de Backer en Ruebweg een personenauto abrupt afslaan naar een tankstation zonder richting aan te geven. De dienders besloten een controle in te stellen. In de auto zaten drie mannen. De bestuurder kon zich niet legitimeren. Zijn ID-bewijs zou naar eigen zeggen mogelijk in de auto liggen. Tijdens het verdere ID-onderzoek werden in de auto, drugs, vuurwerk en twee grote messen aangetroffen. Hierop werden de drie inzittenden aangehouden.