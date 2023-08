Vuurwerkbom tegen woning

De politie kreeg dinsdag 1 augustus 2023 omstreeks 04.00 uur een melding dat een vuurwerkbom was afgegaan bij de voordeur van een woning aan de Giraffestraat. Ter plaatse bleek dat de ruiten van die voordeur en die van de buren vernield waren. Veel bewoners stonden buiten. In de straat hing een sterke kruitdamp. Agenten hebben in de omgeving nog met een diensthond tevergeefs gezocht naar de dader(s).

De 40-jarige bewoner heeft aangifte gedaan. Hij vertelde dat hij met zijn vrouw en vier kinderen in de woning lagen te slapen. Rond 04.00 uur werd hij wakker van een harde knal en glasgerinkel. Hij liep naar beneden en ontdekte dat de ruiten van zijn voordeur en die van de buren vernield waren.



Oproep

De politie roept getuigen op die afgelopen nacht iets verdachts gezien hebben in de Giraffestraat of omgeving om contact op te nemen met de politie van het team Markdal via 0900-8844, vermeld het dossiernummer 2023194831