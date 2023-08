Politie zoekt witte Peugeot Expert met kenteken V-750-BK

In de nacht van 30 juni op 1 juli werd een man aan de Serooskerkewal in Arnhem in de bus gedwongen. Diezelfde nacht was hij weer in veiligheid. Op 2 juli konden twee mannen uit Amsterdam, van 19 en 25 jaar, worden aangehouden.

Het onderzoek naar de ontvoering is nog niet afgerond en het team is op zoek naar de witte Peugeot Expert met kenteken V-750-BK. Het bestelbusje is op 1 juli in de omgeving van Amsterdam gesignaleerd, maar kan uiteraard overal zijn.

Omdat het onderzoek nog loopt, kan er op dit moment niet meer informatie gedeeld worden.