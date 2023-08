Fietser overleden bij aanrijding in Blokker

De bestuurder van de bestelbus, een 35-jarige man uit de gemeente Drechterland, is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Als hij is hersteld zal zijn rol verder worden onderzocht.

Slachtofferhulp

Meerdere omstanders waren getuige van het ongeval. Het meemaken van een verkeersongeval is zeer ingrijpend. Daarom kunt u als getuige bij Slachtofferhulp terecht voor steun. De ondersteuning die Slachtofferhulp biedt is altijd gratis. Bel 0900-0101 of laat op de website van Slachtofferhulp een bericht achter met verzoek tot contact. U kunt ook contact opnemen met de politie via nummer 0900-8844. Hier kunt u ook uw gegevens achterlaten, waarna Slachtofferhulp Nederland contact met u zal opnemen.