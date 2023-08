Aanhoudingen na steekincident in Rhoon

Wanneer de agenten aankomen bij het slachtoffer treffen zij hem aan met meerdere verwondingen, hij is aanspreekbaar. Er werd een signalement verspreid waardoor even later drie jonge mannen, werden aangehouden op de Zwaardijk in Poortugaal. Twee van 15 uit Rotterdam en Dordrecht en één van 14 uit Spijkenisse. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij het incident, wat hun rol daarin is geweest moet worden onderzocht.

Getuigen gezocht

Ondanks de aanhoudingen gaat het onderzoek gewoon door. Heb je (camera)beelden of weet je meer of dit incident? Neem dan contact met ons op via 0900-8844. Je kan ook anoniem jouw tip doorgeven via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

