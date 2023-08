Overvaller aangehouden door omstanders, omstander gestoken

Rond kwart voor één donderdagmiddag stapte een man met een mes de juwelier aan het Liesveld binnen en eiste geld. Daarbij ontstond een korte worsteling in de juwelierszaak. Niemand raakte hierbij gewond. De overvaller ging er vervolgens met een geldbedrag vandoor.



Buiten de zaak werd de man echter al snel gepakt door een aantal omstanders. Eén van de omstanders werd hierbij gestoken in zijn been. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis voor behandeling van zijn verwondingen.



De verdachte, een 21-jarige man uit Capelle aan den IJssel, is door de politie aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.