Man aangehouden met drugs op zak

Omdat het vermoeden bestond dat de man drugs aan het dealen was werd hij op woensdagavond 9 augustus gecontroleerd. Zijn auto werd aan de kant gezet en de man werd aangesproken. Hij oogde zenuwachtig en het leek erop of hij iets probeerde weg te moffelen. Uiteindelijk bleek in de auto een paar duizend euro te liggen en had de Bredanaar verschillende zakjes met vermoedelijk harddrugs bij zich. Hij is aangehouden en ingesloten voor verder onderzoek.