Fietser overleden bij verkeersongeval

De melding van het ongeval kwam rond 16.15 bij de politie binnen. Het bleek dat er een aanrijding was ontstaan tussen een personenauto en een fietser. Beide personen raakten gewond. De fietser is gereanimeerd maar dat heeft helaas niet mogen baten. De Verkeers Ongevallen Analyse van politie doet het onderzoek ter plaatse naar de toedracht. Daarna wordt het onderzoek overgedragen aan de Koninklijke Marechaussee. De bestuurder van de personenauto is naar het ziekenhuis gebracht.