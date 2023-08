Meerdere aanhoudingen na geweldplegingen in uitgaansweekenden

De politie heeft onderzoek gedaan naar de verschillende incidenten, daarbij zijn beschikbare camerabeelden bekeken en is met getuigen en slachtoffers gesproken. Op basis van dit onderzoek hebben we meerdere verdachten aan kunnen houden.

Aanhoudingen

In het onderzoek naar het uitgaansgeweld op 8 juli in de Grote Kerkstraat heeft de politie vier verdachten aangehouden. Het gaat om mannen uit Meppel in de leeftijd van 21, 22, 23 en 27 jaar. Bij dit incident raakte een 32-jarige man uit Meppel gewond.

In het onderzoek naar de openlijke geweldpleging op 19 maart op het Prinsenplein heeft de politie twee verdachten aangehouden; een 20-jarige man uit Meppel en een 26-jarige man uit Enschede. De 20-jarige man wordt ook verdacht van betrokkenheid bij een ander incident in Meppel op 16 juli.

Geen van de aangehouden verdachten zit nog vast.

Aandacht voor geweld in uitgaansweekenden

Het onderzoek naar verschillende geweldplegingen in Meppel gaat verder en we sluiten meerdere aanhoudingen in de toekomst niet uit. Ook werken we samen met de gemeente Meppel om geweldsincidenten in de toekomst te voorkomen. Wijk- en jeugdagenten spelen daarin een sleutelrol en hebben contact met inwoners, jongeren en horecaondernemers.