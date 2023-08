Man aangehouden voor bedreiging in het dierenpark

Op donderdag 10 augustus rond 16.15 uur kwam er een melding binnen bij de meldkamer van een bedreiging in de Apenheul. Daar zou een man met een flink mes hebben gedreigd. Door aanwijzingen van medewerkers van het park kon de man, 28-jaar uit Vlissingen, snel door de gealarmeerde agenten worden aanhouden. Het betreffende mes troffen de agenten aan en is in beslag genomen. Niemand raakte gewond.

Zijn kind, dat bij de verdachte aanwezig was, is overgedragen aan het eigen zorgkader.

Vanmiddag wordt getoetst of de man in verzekering wordt gesteld. De persoon die door de verdachte werd bedreigd doet vanmiddag aangifte De politie onderzoekt uiteraard wat de aanleiding is geweest voor dit incident.

Uit verklaringen blijkt dat het donderdag 10 augustus erg druk was in het park. Mochten er bezoekers zijn geweest die het incident hebben gezien of de situatie hebben gefilmd dan wil het rechercheteam dat dit incident onderzoekt graag met hen in contact komen!

Dat kan door het tipformulier in te vullen of te bellen met 0900 8844 ovv dit kenmerk: 2023365440