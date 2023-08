Onwelwording leidt tot hennepkwekerij Pieter Calandlaan

Omstreeks 17:50 uur krijgt de politie de melding over de twee personen. De ter plaatse gekomen agenten treffen de mannen voor een portiek aan. Ze zijn onwel en niet aanspreekbaar. Omdat getuigen dampluchten melden is de brandweer ook direct gealarmeerd en ter plaatse gekomen waarna zij onderzoek hebben verricht in de omgeving. In eerste instantie wordt gedacht aan een drugslab, maar al snel wordt er in de kelderbox een hennepkwekerij aangetroffen.

Agenten naar ziekenhuis

De brandweer constateerde een te hoge CO waarde in de omgeving. Mogelijk komt dit door de hennepkwekerij. Door de gassen die agenten hebben ingeademd zijn ook drie collega’s uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht voor controle. De collega’s konden na controle weer naar huis en maken het goed. In de omgeving moesten woningen worden ontruimd, omdat het niet veilig was voor de bewoners. Zij kunnen hopelijk later vandaag weer terug naar hun woning.

Ontmanteling

De politie kon gisteren nog niet starten met de ontmanteling van de kwekerij, omdat de situatie nog niet veilig was voor de collega’s. Vanwege de gevaarzetting is de kwekerij vannacht bewaakt door verschillende eenheden. Vandaag is de politie bezig met de ontmanteling van de kwekerij. De hennepplanten zullen worden vernietigd.

Getuigen gezocht

De recherche heeft de zaak in onderzoek. De betrokkenheid van de twee slachtoffers bij de kwekerij wordt onderzocht. Heeft u iets gezien dat met deze zaak te maken kan hebben? Of heeft u andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek? Bel dan met de politie via 0900-8844 of anoniem met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Vermeld hierbij altijd onderstaand registratienummer. Of vul onderstaand tipformulier in.

2023181147