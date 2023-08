Man mishandeld in auto op Zandlaan: getuigen gezocht

Rond 17.00 uur liep de 21-jarige Haarlemmer op de Zandlaan toen hij vlakbij het tuincentrum een zwarte auto zag staan. Een onbekende man stapte uit de auto en trok het slachtoffer de auto in. De bijrijder in de auto sloeg vervolgens met een voorwerp de 21-jarige man meerdere keren tegen zijn hoofd. De mannen reden daarna met het slachtoffer weg in de richting van de kruising met de Schoollaan en de Kennemerbeekweg. De rit duurde twee à drie minuten, waarna het slachtoffer uit de auto wist te ontsnappen. Met een hoofdwond is hij naar huis gerend.

Signalement verdachten

Man 1 (bestuurder)

Witte huidskleur. Hij droeg donkere kleding en een bril van het merk Cartier (gouden zijkant).

Man 2 (bijrijder)

Lichtgetinte huidskleur. Bruin haar met krullen. Hij droeg een witte jas.

Op zoek naar getuigen

De politie komt graag in contact met mensen die rond 17.00 uur op de Zandlaan iets gezien of gehoord hebben. Was u getuige of beschikt u over videobeelden? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of M 0800-7000.