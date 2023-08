Getuigen gezocht van woningoverval Dordrecht

De man stond in zijn voortuin te werken, toen een voorbijganger hem om hulp vroeg, omdat hij een stukje verderop met pech zou staan. Hij wilde graag even bellen, maar had geen telefoon bij zich. De bewoner liep met de man mee naar binnen en kreeg vervolgens een klap op zijn hoofd. Daarna werd zijn portemonnee gepakt en ging de overvaller er weer vandoor. De bewoner is enorm geschrokken, maar hoeft gelukkig niet naar het ziekenhuis.

De politie doet onderzoek en vraag getuigen zich te melden. Of als u camerabeelden heeft van de omgeving; deel deze dan via onderstaande mogelijkheden.