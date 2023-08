Drugslab aangetroffen in voormalige bakkerij in Breda

Breda - De politie heeft donderdagmiddag in een voormalige bakkerij aan de Ettensebaan een werkend drugslab aangetroffen. Vermoedelijk wilde men er methamfetamine gaan produceren. Een 57-jarige man uit Azerbeidjan werd ter plaatse door een Arrestatieteam als verdachte aangehouden. Gisteravond werd in verband met deze zaak, met toestemming van de officier van justitie nog een 25-jarige man uit Tiel aangehouden. Beide verdachten zijn in verzekering gesteld.