Getuigen gezocht van poging overval casino

Drie mannen dreigden met een vuurwapen, of gelijkend voorwerp, en probeerden het casino binnen te dringen, maar vanwege een extra beveiliging ging de deur niet open. Na de poging vertrokken zij richting de Markt.

Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met getuigen of mensen die camerabeelden hebben gemaakt. Zij kunnen bellen met 0900-8844 of contact opnemen via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006, of via een tipformulier. Je blijft anoniem als je informatie over deze zaak deelt met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. Vermeld voor een snelle afhandeling het dossiernummer: 2023-203576.