Winkeldieven dankzij alert personeel en klanten aangehouden

Tilburg - Twee winkeldieven zijn donderdagmiddag mede dankzij alert winkelpersoneel en twee klanten op de Gelrebaan door de politie aangehouden. Zij hadden 53 flessen zonnebrand met een winkelwaarde van 576 euro gestolen uit een discount supermarkt aan de Ringbaan Oost. Het gaat om twee mannen (36 en 38 jaar) uit Georgië. De politie onderzoekt of er sprake is van mobiel banditisme. Het duo is in verzekering gesteld.