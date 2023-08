Vermoedelijke cocaïnewasserij aangetroffen

De Taskforce Cocaïnestromen Fortius* van de Landelijke Eenheid startte een rechercheonderzoek aan de hand van informatie over een lading drugs. De lading kwam vanuit Zuid-Amerika de haven van Antwerpen binnen. Vandaaruit ging de drugs richting Nederland. Binnen het onderzoek kreeg Fortius zicht op de verdachten achter de lading. Ook kwamen er twee locaties in beeld: in Heinenoord en ’s-Gravenland. Op deze locaties werden in totaal drie verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de invoer van cocaïne en de productie van verdovende middelen. Kijk naar de instap in de loods in Heienoord in deze video.

Loods met magnetisch ijzer

In Heinenoord werd in een loods een flinke hoeveelheid magnetisch ijzer aangetroffen. Vermoedelijk is daarin cocaïne opgenomen. De verwachting is dat de cocaïne in de loods uit het ijzer zou worden ‘gewassen’. De chemicaliën en attributen die hiervoor nodig zijn, stonden al klaar. In deze loods werden ook twee vuurwapens aangetroffen.

Grondstof synthetische drugs

In een loods in s-’Gravenland werd ongeveer 1500 kilogram PMK aangetroffen. Dit is een grondstof voor het maken van synthetische drugs. Ook werden er andere goederen aangetroffen die betrekking lijken te hebben op de invoer van cocaïne. Naar deze goederen doet de politie nader onderzoek.

De aangehouden verdachten zijn een 53-jarige man uit ’s-Gravenland, een 31-jarige man uit Barendrecht en een 51-jarige man uit Heinenoord. De verdachten worden volgende week voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Fortius

De aanhouding gebeurde vanuit de Taskforce *Fortius. Deze taskforce richt zich op de aanpak van dadergroepen die zich bezighouden met internationale cocaïnehandel, door invoer via de Antwerpse haven richting Nederland. Fortius is een samenwerkingsverband tussen de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen (B), het Federaal Gerechtelijk Parket (B), het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie en de Landelijke Eenheid. Deze deelnemende organisaties werken samen met verschillende politie-eenheden en bijzondere opsporingsdiensten.