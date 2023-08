Stroomstootwapen ingezet bij aanhouding

In de nacht van vrijdag 11 op zaterdag 12 augustus rond 01.30 uur reageerden agenten op een melding dat een man op de Westkanaaldijk liep met een groot mes in zijn hand. Op deze locatie aangekomen zagen zij inderdaad de man lopen. De man reageerde niet op het verzoek om het mes te laten vallen. Toen hij op de agenten af kwam lopen heeft een van hen een waarschuwingsschot gelost. Bij de aanhouding is het stroomstootwapen gebruikt en kon de man worden aangehouden.