Vijf minuten

Een 25-jarige IJmuidenaar was de eerste verdachte. Hij blies uiteindelijk 285 ug/l, daar waar 220 ug/l de grens is. Ook kon hij geen rijbewijs overleggen, die bleek ongeldig te zijn verklaard vanwege een eerdere aanhouding terzake rijden onder invloed van drugs.

Een 23-jarige vrouw uit Beverwijk was de volgende die in de fuik reed. Zij blies na de aanhouding ook 285 ug/l alcohol.

Een volgende bestuurder had geen alcoholindicatie, maar uit zijn auto kwam een enorme wietlucht. Een drugstest leverde vervolgens een positieve indicatie op van gebruik van THC. Ook hij, een 19-jarige man uit Heemskerk, is aangehouden. Van hem is een bloedmonster afgenomen wat later wordt onderzocht.

