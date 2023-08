Kinderen bedreigd met wapen, man aangehouden

Rond 20.20 uur kreeg de politie een melding dat twee jonge kinderen achter de Hofstraat in Honselersdijk door een man vanaf een boot zouden zijn bedreigd met een vuurwapen. Hierna was de boot met de man in de richting van de veiling in De Lier gevaren.

Inzet politiehelikopter

Direct werd een onderzoek opgestart en werd onder andere een politiehelikopter ingezet. De boot werd al snel getraceerd ter hoogte van de brug bij de kruising van de Veilingweg en de Oostelijke Randweg in De Lier. Na onderzoek in de boot werd een nepwapen aangetroffen. Het wapen is in beslag genomen en de 40- jarige inwoner uit Honselersdijk werd aangehouden. Bij de fouillering van de verdachte werd ook nog een patroonhouder van een luchtdrukpistool en een mes aangetroffen.

Nepwapens, hoe zit dat ook alweer?

Vanaf een afstand is dat moeilijk te zien. Omdat het zo moeilijk in te schatten is of zo’n wapen echt of nep is, is het niet toegestaan om ermee op straat rond te lopen. Door anderen kan een nepwapen als bedreiging worden gezien. Nepvuurwapens werken gevaarlijke situaties in de hand: als een nepvuurwapen niet van een echt vuurwapen te onderscheiden is, handelen agenten altijd alsof het om een echt vuurwapen gaat. Een nepvuurwapen thuis hebben, mag, maar laat ze thuis en neem ze nooit mee naar buiten!