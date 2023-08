Man gewond na steekincident, verdachte aangehouden

Noordwijkerhout - De politie heeft op zaterdagochtend 12 augustus in een woning aan de Viaductweg een 28- jarige man aangehouden. Deze verdachte wordt ervan verdacht kort daarvoor een man in zijn been te hebben gestoken. Het slachtoffer kon na behandeling in het ziekenhuis weer naar huis.