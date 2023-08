Getuigen gezocht mogelijk ongeval Keerkring Capelle aan den IJssel

Foto: Nieuws op Beeld



De man werd omstreeks 4.00 uur zwaargewond op straat gevonden door mensen die direct 112 belden. De man is overgebracht naar het ziekenhuis.



Het is nog onzeker of de man daadwerkelijk is aangereden of dat hij op een andere manier het letsel heeft opgelopen. De politie komt graag in contact met mensen die camerabeelden hebben van de Keerkring en omgeving rond 4.00 uur vannacht. Ook mensen die iets hebben gezien of gehoord, worden gevraagd de politie te bellen. Dat kan via 0900-8844, onderstaand tipformulier of als u liever anoniem wil blijven via M. op 0800-7000.