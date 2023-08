Man gewond na steekincident Capelle aan den IJssel; één aanhouding verricht

Rond 01.00 uur werd er bij de politie melding gemaakt van een ruzie tussen twee mannen in een woning aan het Wergeland. Hierbij zou gestoken zijn. Het slachtoffer, een 35-jarige man uit Capelle aan den IJssel, zou nadat hij gestoken was in onbekende richting zijn vertrokken op een fiets. Enkele minuten later kwam er een tweede melding binnen. Voorbijgangers hadden op de Kerklaan het slachtoffer aangetroffen die daar in elkaar was gezakt. Hulpdiensten kwamen direct ter plaatse en hebben hem met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.



De 26-jarige man is in de woning aan het Wergeland aangehouden. Zijn rol bij dit incident wordt onderzocht.