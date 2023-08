Wie weet er meer over het schietincident aan de Blokfluit in Rotterdam?

Rotterdam - Op zaterdagochtend 12 augustus rond 07.00 uur is er geschoten op de Blokfluit in Rotterdam. Het is onbekend of er iemand gewond is geraakt. De politie is op zoek naar getuigen die hier meer over weten, iets hebben gezien of iets hebben gehoord.