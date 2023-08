Stapper misdraagt zich in uitgaanscentrum

Agenten belast met het horecatoezicht in het Tilburgs uitgaanscentrum kregen zaterdag 12 augustus 2023 omstreeks 03.15 uur een melding dat in een café aan de Paleisring een bezoeker mishandeld was. Bij aankomst van de agenten kwam de vermoedelijke dader net naar buiten. Na aanspreken sloeg hij direct met gebalde vuist met daarin een glas een van de agenten tegen het hoofd. Hij werd aangehouden maar pleegde daarbij flink verzet. Daarbij kreeg nog een agent een klap op zijn hoofd. Hij raakte licht gewond. Aan het bureau heeft de verdachte geblazen. Hij blies 620 ugl. Hij is daarna ingesloten in het cellencomplex.