Twee aanhoudingen na achtervolging Zevenhuizen

Omstreeks 23:30 uur ziet een agent een scooter rijden met daarop een man en een vrouw. Het valt hem op dat de vrouw een buitenboordmotor in haar handen heeft en hij wil de scooterbestuurder en zijn passagier controleren. De personen geven geen gehoor aan het stopteken en er ontstaat een achtervolging.

Even verderop, op de Roomsterweg richting Zevenhuizen, krijgt de scooterbestuurder een tweede stopteken van één van de agenten die op de melding van de achtervolging af is gekomen. De bestuurder rijdt de agent tegemoet, rijdt door en de agent kan nog maar net wegkomen om zo een aanrijding tussen hem en de scooter te voorkomen. De scooterbestuurder probeert nog steeds weg te komen, stuurt vlak langs een dienstauto die daar de weg blokkeert en raakt deze. De scooter raakt hierdoor uit balans en komt ten val. Hierop kunnen de verdachten worden aangehouden. Het gaat om een 47-jarige man uit Drachten en een 24-jarige vrouw uit Leeuwarden. Zij zijn overgebracht naar het cellencomplex in Groningen om daar te worden verhoord.

Geweld tegen politieambtenaren onacceptabel

De agent die weg moest springen om een aanrijding en daarmee mogelijk zwaar letsel te voorkomen heeft aangifte gedaan van wat er is gebeurd. In het voorbijgaan van de scooter raakte de agent nog wel lichtgewond aan zijn hand. De politie vindt geweld tegen haar medewerkers of andere hulpverleners onacceptabel. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen medewerkers wordt niet getolereerd en de politie doet altijd direct aangifte van geweld.

Onderzoek naar eigenaar buitenboordmotor

Na onderzoek bleek de scooter van diefstal afkomstig en de buitenboordmotor mogelijk ook. Nader onderzoek naar de eigenaar van de buitenboordmotor loopt. Een foto van de buitenboordmotor is te vinden op de social mediakanalen van het basisteam Westerkwartier (Facebook of Instagram). Is deze buitenboordmotor van u? Neem dan contact met ons op via 0900-8844 of reageer via een DM op een van de social media-kanalen.