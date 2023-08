Drie mannen aangehouden na schietincident Katwijk

Rond 14.10 uur kreeg de politie een melding van een schietincident aan de Boekhorststraat. Volgens meerdere melders zou er, midden in een woonwijk, verschillende keren geschoten zijn en waren er drie personen bij betrokken. Op basis van verklaringen van omstanders werden er goede signalementen van de drie mannen gegeven.

Drie mannen aangehouden

Kort na de melding hielden agenten in de Hoorneslaan in Katwijk op basis van signalementen twee mannen aan. Uit onderzoek kwam ook de identiteit van de derde man naar voren. Deze man werd rond 16.40 uur in een auto aan de Rederijstraat aangehouden. De drie mannen van 19, 20 en 23 zijn inwoners van Katwijk. Op dit moment zitten de drie mannen vast en worden gehoord.

Getuigen en slachtofferhulp

Gezien het tijdstip en de locatie van het schietincident zijn er getuigen van het incident geweest. Dat is natuurlijk enorm heftig om mee te maken. Als u behoefte heeft aan contact slachtofferhulp, klik dan hier voor meer informatie. Heeft u informatie of camerabeelden (denk ook aan filmpjes met/op uw telefoon, beveiligingscamera’s, videodeurbelbeelden of dashcambeelden), dan komen wij graag in contact met u via één van de onderstaande manieren. Dat kan uiteraard ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem. U kunt via onderstaande knop ook meteen uw beelden uploaden.