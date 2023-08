34-jarige man zwaargewond na steekincident Zwijndrecht

Het steekincident vond plaats in een woning aan de Karekietstraat. Er ging vermoedelijk een ruzie in de relationele sfeer aan het incident vooraf. Na het steekincident vluchtte de man naar buiten. Hij werd door de hulpdiensten zwaargewond aangetroffen op de Kerkweg. Het MMT kwam ter plaatse om de man eerste hulp te verlenen. Hij was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht.

De 38-jarige vrouw is aangehouden. De politie doet onderzoek om duidelijk te krijgen wat er zich precies in de woning heeft afgespeeld. Mocht u daar informatie over hebben, maar nog niet met de politie over gesproken hebben. Doe dit dan alsnog via onderstaande mogelijkheden.