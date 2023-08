Schiet- en steekincident in horecagelegenheid Ridderkerk

Rond 00:10 uur komen twee personen (de 18- en 45-jarige) de horecazaak binnen. Er ontstaat direct een conflict tussen hen en vermoedelijk twee andere mannen. Daarbij wordt over en weer gestoken. Het tweetal dat al in de zaak was, blijkt ook een vuurwapen te hebben, en schiet daarmee in de voet van de 18-jarige. Daarna rennen zij weg. De 18- en 45-jarige mannen uit Ridderkerk blijven gewond achter. Zij worden vervoerd naar het ziekenhuis, waar zij later in de nacht ook worden aangehouden voor hun rol in dit incident. De politie doet onderzoek en zoekt de personen die gevlucht zijn. Naast dat zij verantwoordelijk zijn voor hun deel van het geweld, is één van hen mogelijk ook gewond door het steken.

Heeft u iets gezien van dit incident? Of heeft u beelden uit de omgeving? Deel dit dan met de politie via onderstaande mogelijkheden.