Twee aanhoudingen na steekincident in Breda

Agenten belast met het horecatoezicht in het uitgaanscentrum van Breda kregen zondag 13 augustus 2023 omstreeks 04.35 uur een melding dat er een opstootje gaande was nabij de taxistandplaats aan de Nieuwe Prinsenkade. Ter plaatse zagen ze dat een man tegen de balustrade leunde die een beenwond had. De man was flink onder invloed van alcohol. Hij werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Bloed

Een 30-jarige man uit Deurne (B), die bloed aan zijn handen had, werd ter plaatse als verdachte aangehouden. Een medewerker van cameratoezicht gaf door dat er één jongeman, die mogelijk betrokken was bij het incident, hard was weggerend. De bedoelde persoon, een 22-jarige man uit Kappelle (B), werd op de Slingerweg aangetroffen en aangehouden. Het slachtoffer werd na behandeling uit het ziekenhuis ontslagen.