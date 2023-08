Twee inbrekers op heterdaad aangehouden

De politie kreeg zondag 13 augustus 2023 omstreeks 01.30 uur een melding dat er werd ingebroken in het restaurant van een serviceflat aan het Magentahof. De agenten waren extra alert vanwege een recente eerdere inbraak. Ter plaatse bleek dat de nooddeur was opengebroken. Een van de dienders zag door de ramen twee mannen staan in het restaurant bij de koelvitrine. Nadat er voldoende agenten waren om het pand goed dicht te zetten, zijn twee hondengeleiders naar binnen gegaan. Na aanroepen kwamen de twee inbrekers achter de toonbank vandaan en werden aangehouden. Ze hadden kennelijk elk een ijsje gegeten en een zak chips genuttigd. De recherche onderzoekt of zij ook in aanmerking komen voor een inbraak de nacht van woensdag 9 op donderdag 10 augustus jl. Toen waren er diverse schoonmaakartikelen gestolen.