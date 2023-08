Vermiste Ben van der Weiden overleden aangetroffen

Heemstede - De sedert 13 juni vermiste Ben van der Weiden is overleden aangetroffen. Zijn lichaam werd op 30 juli gevonden door twee voorbijgangers in een sloot nabij de Nieuwe Spaarnwouderweg in Vijfhuizen, gemeente Haarlemmermeer. Er is geen sprake van een misdrijf.