Politie treedt op tegen vechtende jongeren tijdens feestweek

Rond middernacht ontstond tussen twee groepen jongeren een confrontatie waarbij ze met voorwerpen gooiden zoals dranghekken en verkeersborden. Sommigen hadden hun gezicht bedekt. Twee agenten die al ter plaatse waren toen de jongeren zich op de Kerkstraat en de Hofstraat verzamelden, raakten lichtgewond.

Diverse agenten werden ingezet om de vechtpartij te stoppen. Daarbij gebruikten ze de wapenstok om de groepen uiteen te drijven. Na enige tijd keerde de rust terug.

Aanhouding

Een 20-jarige Valkenburger werd later die nacht aangehouden omdat hij niet voldeed een bevel of vordering om weg te gaan. Hij was onder invloed van alcohol en had een beveiliger van het feestterrein bedreigd.

Camerabeelden

De politie doet onderzoek naar de vechtpartij en kijkt ook camerabeelden uit om verdachten op te sporen. Getuigen die informatie of camerabeelden van de vechtpartij hebben, wordt verzocht deze te delen met politie. De beelden kunnen hier worden geüpload. Getuigen kunnen bellen met de politie via 0900 – 8844 of anoniem via 0800 7000.