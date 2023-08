Spookrijdende scooterrijder na achtervolging aangehouden

Breda - Een 20-jarige Bredanaar is zondag 13 augustus jl. omstreeks 17.50 uur in winkelcentrum de Barones aangehouden ter zake diverse verkeersdelicten die hij op zijn scooter tijdens een achtervolging door de binnenstad had gepleegd. Zo heeft hij over enkele wegen al spookrijdend gevaar voor andere weggebruikers veroorzaakt.