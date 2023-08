Schietincident Berghemseweg Oss

Een buurtbewoner hoorde schoten en belde de politie. Toegesnelde politieagenten zagen meerdere kogelinslagen bij twee winkelpanden en een personenauto. Ook vonden zij diverse hulzen. Hierop is de straat afgezet en de recherche is gestart met onderzoek naar de toedracht en achtergrond van het incident.



Informatie van getuigen is erg belangrijk in dit onderzoek. Mocht je iets hebben gezien of gehoord, laat het ons weten. Beschikt u over foto- of beeldmateriaal, deel deze dan via www.politie.nl/upload. Bel de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.