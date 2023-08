Politie zoekt informatie over onderzoek steekincident Warnsborn

Amsterdam - Op zondagmiddag 13 augustus 2023 vond er een steekincident plaats op Warnsborn in Amsterdam-Noord. Hierbij raakten twee mensen gewond en werd een verdachte aangehouden. De politie onderzoekt de zaak en komt graag in contact met mensen die meer informatie hebben over het incident.