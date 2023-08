Woning beschadigd door explosief

Door het ontploffen van het explosief raakte de voordeur van een woning en een voor de woning geparkeerd staande auto beschadigd. Er zijn geen gewonden gevallen. De politie is een buurtonderzoek gestart. Forensische Opsporing doet onderzoek ter plaatse.

Getuigen

Het onderzoeksteam vraagt bewoners van de Schepen van der Smitzenstraat, en de omliggende straten die in het bezit zijn van camerabeelden zich te melden. Ook is het team op zoek naar getuigen die rond het tijdstip van de ontploffing iets gezien hebben dat mogelijk verband houdt met deze zaak. Getuigen kunnen zich melden via telefoonnummer 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000.



Lees hier het gezocht-dossier.