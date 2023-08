Wie weet er meer over een schietincident aan de Friesestraat?

Dinsdagavond 15 augustus omstreeks half zeven kreeg de politie een melding binnen van een schietincident aan de Friesetraat. Even daarvoor zou er een ruzie zijn geweest tussen meerdere personen. Hierbij is ook een slachtoffer mishandeld. De politie heeft het slachtoffer echter nog niet gesproken en komt graag met hem in contact. Bij het schietincident zelf zijn geen personen gewond geraakt.

Getuigen gezocht

De politie is uiteraard ook op zoek naar de verdachte zelf. Hij zou na het incident gevlucht zijn in de richting van de Beverstraat.

Signalement:

Getint

Wit shirt

Blauwe korte broek

Heeft u meer informatie over het incident, de verdacht en/of het slachtoffer? Help ons deze zaak op te lossen via de onderstaande opties of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.